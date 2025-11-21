Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जीसीसी नीति से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर, युवाओं को अपने ही शहर में मिलेगी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी

राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति से प्रदेश की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस नीति की बदौलत प्रदेश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी। जिससे युवाओं को अपने शहर में ही मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी मिल सकेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 21, 2025

Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान के युवाओं को अब मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के लिए बेंगलूरु, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने जिस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) नीति को मंजूरी दी है, उससे प्रदेश में ही मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी।

जीसीसी के तहत प्रदेश में कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे। कंपनियां सेंटर खोलेंगी, जो न केवल मल्टीनेशनल कंपनियों को यहां लाएंगी, बल्कि उन्हें व्यापार करने में सहयोग भी करेंगी। आइटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित होगा। दिल्ली के नजदीक होने से इन कंपनियों से लम्बे समय के लिए व्यापारिक समझौते हो सकेंगे।

इस तरह सहूलियत का दावा

युवाओं को अपने शहर में नौकरी- पढ़ाई के बाद बाहर जाने की मजबूरी खत्म होगी। आइटी, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिसिस, रिसर्च जैसी नौकरियां यहीं मिल सकेंगी।

महिलाओं के लिए मौका- महिलाएं घर से काम कर सकेंगी या फ्लेक्सी जॉब ले सकेंगी।

नया कारोबार और लोकल बिजनेस- जब बड़ी कंपनियां आएंगी, तो उनके साथ स्थानीय कारोबार भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट, होटल, हॉस्टल का दायरा बढ़ेगा।

शहरों का विकास- बड़े-छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, सड़कों से लेकर परिवहन कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।

60 दिन में मिलेगी मंजूरी

जीसीसी की स्थापना के लिए राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी आवेदन की डीपीआर का अध्ययन कर 60 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी भी 60 दिन में अंतिम निर्णय लेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 06:12 am

Published on:

21 Nov 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जीसीसी नीति से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर, युवाओं को अपने ही शहर में मिलेगी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cheap Electricity: राजस्थान को मिलेगी सस्ती बिजली, यहां कोयला खदानों के पास लगेगा थर्मल प्लांट

thermal-plant
जयपुर

Rajasthan : पूर्व निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को 2 माह से नहीं मिली पेंशन, मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा

Rajasthan Former Election Commissioner Madhukar Gupta has not received his pension for two months matter has reached Chief Secretary V Srinivas
जयपुर

Jaipur News: लाइफ लाइन स्टोर में कथित करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश; संगठित भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने लगीं, अधिकारियों की चुप्पी सवालों में

जयपुर

राजस्थान में तेज रफ्तार का कहर, नेशनल हाइवे पर हुए सड़क हादसों में 35 फीसद की हुई मौत, जानें हैरान करने वाले और आंकड़े

Rajasthan High speed wreaks havoc 35 percent of road accidents on national highways resulting in deaths know shocking statistics
जयपुर

एथेनॉल प्लांट की शुरुआत, हरित ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की नई पहल

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.