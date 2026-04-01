Rajasthan: बीच सड़क युवती का पीछे से टॉप उठाकर निकला मनचला, कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर बीजेपी सरकार को घेरा

अब इन दोनों वीडियो को राजस्थान कांग्रेस के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस ने लिखा- 'ये शर्मनाक तस्वीरें राजस्थान की हैं… जहां सड़कों पर बहनों और बेटियों को सरेआम परेशान किया जा रहा है, और गुंडे-बदमाश आम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि BJP की सरकार में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। BJP के कुशासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और सरकार तमाशबीन बनी हुई है।'