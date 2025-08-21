Patrika LogoSwitch to English

गिव अप अभियान: प्रदेश में 27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने छोड़ी खाद्य सब्सिडी

Rajasthan Give Up Campaign: यह अभियान गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने और असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने के उद्देश्य से चलाया गया।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Aug 21, 2025

Photo: Patrika Network
Photo: Patrika Network

Food Subsidy: जयपुर/जैसलमेर . राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। यह अभियान गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने और असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने के उद्देश्य से चलाया गया। गिव अप अभियान के परिणामस्वरूप स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोडऩे और ई-केवाइसी न करवाने से बनी रिक्तियों में 56,62,268 पात्र वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सका।

सक्षम लोगों का त्याग अब जरूरतमंदों के लिए पोषण युक्त अन्न और अन्य लाभों का माध्यम बन रहा है। इन लाभों में 25 लाख तक का नि:शुल्क इलाज, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा और प्रति वर्ष 450 रुपए में 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराना शामिल है। जिले में इस मुहिम में 26,479 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोडक़र महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इससे जिले के 26,479 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किया जा सका। इस सफलता में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिकों की सहभागिता अहम रही।
जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने कहा कि यह अभियान सामाजिक जिमेदारी और जन-जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को और मजबूत बनाएगा।

