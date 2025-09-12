Good News: राजस्थान को केन्द्र से मिली 1121 करोड़ रुपए की सौगात, शहरी विकास और शिक्षा को मिलेगी नई गति

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। केन्द्र से प्राप्त यह राशि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर करने में मददगार होगी। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में यह धनराशि स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, अध्यापक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और वंचित वर्ग के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश की विभिन्न आवश्यकताओं पर चर्चा की थी। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान को यह बड़ी वित्तीय सहायता मिली है।