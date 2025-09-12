Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान को केन्द्र से मिली 1121 करोड़ रुपए की सौगात, शहरी विकास और शिक्षा को मिलेगी नई गति

urban infrastructure: शहरों के आधारभूत ढांचे और स्कूलों की गुणवत्ता सुधार में होगा बड़ा निवेश, राजस्थान को मिला केन्द्र का बड़ा सहयोग, शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

पीएम मोदी (फाइल फोटो)

Rajasthan development: जयपुर। राजस्थान सरकार को केन्द्र से शहरी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केन्द्र सरकार ने राज्य को आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कुल 1121 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें केन्द्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान के तहत 541 करोड़ रुपए तथा समग्र शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 580 करोड़ रुपए शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र की इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने में भी यह राशि महत्वपूर्ण योगदान देगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। केन्द्र से प्राप्त यह राशि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर करने में मददगार होगी। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में यह धनराशि स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, अध्यापक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और वंचित वर्ग के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश की विभिन्न आवश्यकताओं पर चर्चा की थी। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान को यह बड़ी वित्तीय सहायता मिली है।

ये भी पढ़ें

Weather Update: पिछले 48 घंटे में राजस्थान में नहीं पड़ी एक बूंद भी, लेकिन 5 दिन बाद के लिए यह आया “नया अलर्ट”
जयपुर
image

ये भी पढ़ें

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती: 25 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, परीक्षा के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश
जयपुर
फोटो सोर्स-कर्मचारी चयन बोर्ड

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 04:18 pm

Published on:

12 Sept 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान को केन्द्र से मिली 1121 करोड़ रुपए की सौगात, शहरी विकास और शिक्षा को मिलेगी नई गति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.