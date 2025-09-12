Good News: राजस्थान को केन्द्र से मिली 1121 करोड़ रुपए की सौगात, शहरी विकास और शिक्षा को मिलेगी नई गति

Rajasthan development: जयपुर। राजस्थान सरकार को केन्द्र से शहरी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केन्द्र सरकार ने राज्य को आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कुल 1121 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें केन्द्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान के तहत 541 करोड़ रुपए तथा समग्र शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 580 करोड़ रुपए शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र की इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने में भी यह राशि महत्वपूर्ण योगदान देगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। केन्द्र से प्राप्त यह राशि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर करने में मददगार होगी। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में यह धनराशि स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, अध्यापक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और वंचित वर्ग के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश की विभिन्न आवश्यकताओं पर चर्चा की थी। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान को यह बड़ी वित्तीय सहायता मिली है।