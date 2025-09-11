Admit Card Release: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के प्रवेश पत्र 12 सितम्बर को होंगे जारी, 19 सितम्बर से होगी परीक्षा

Grade IV recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए प्रवेश पत्र 12 सितम्बर को जारी किए जाएंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन 19 सितम्बर से 21 सितम्बर तक होगा। इन तीन दिन में छह पारियों में परीक्षा होगी।
बोर्ड की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
़1-बोर्ड की ओर से किसी भी परीक्षार्थी को अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। वे 12 सितम्बर को अपनी एसएसओ आइडी से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
2-इस परीक्षा में प्रश्नपत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पांच पारियों के प्रश्नपत्र परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे। छठी पारी की परीक्षा होने के उपरांत समस्त प्रश्नपत्र बोर्ड की बेवसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
3-परीक्षा देने से पहले परीक्षार्थी यह ध्यान रखें कि वे बोर्ड की ओर से निर्धारित योग्यता रखते हों। योग्य नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4-परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी ईडब्लयूएस, दिव्यांगता, खिलाड़ी, तलाकशुदा, विधवा, या जाति प्रमाण पत्र बनवारखे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5-यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से एक से अधिक आवेदन भरे और वह एक से अधिक परीक्षा देने जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।