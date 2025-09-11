Admit Card Release: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के प्रवेश पत्र 12 सितम्बर को होंगे जारी, 19 सितम्बर से होगी परीक्षा

Grade IV recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए प्रवेश पत्र 12 सितम्बर को जारी किए जाएंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन 19 सितम्बर से 21 सितम्बर तक होगा। इन तीन दिन में छह पारियों में परीक्षा होगी।

बोर्ड की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।