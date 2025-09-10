IMD Update: राजस्थान में फिलहाल थमी बारिश, बढ़ेगा तापमान, 17 सितंबर से एक बार फिर लौटेगी बरसात

Rajasthan Weather: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इसके चलते फिलहाल बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है।

हालांकि, बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश से राहत रहेगी, जिससे किसानों और आमजन को मानसून के लंबे दौर से कुछ राहत मिल सकती है।

वहीं, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। कुल मिलाकर, अगले कुछ दिनों तक धूप और उमस का असर देखने को मिलेगा, जबकि बारिश की वापसी अगले हफ्ते से ही संभव होगी।

आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में मानसून जमकर मेहरबान रहा है। औसत से ज्यादा बारिश हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान सहित पूरे देश में सितम्बर माह में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि राजस्थान में 15 सितम्बर को मानसून पूरा हो जाता है। लेकिन इस बार 15 सितम्बर के बाद भी मानसून की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं।