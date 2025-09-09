Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Uranium Mining: राजस्थान में यूरेनियम खनन में 3,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश, मिलेगा 1600 लोगों को रोजगार

Rajasthan assembly News: इस परियोजना से 1,623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होंगे। यह रोजगार अवसर स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 09, 2025

Rajasthan assembly
राजस्थान विधानसभा, फोटो सोर्स- आधिकारिक वेबसाइट

UCIL investment: जयपुर. राजस्थान के सीकर जिले की खण्डेला तहसील में प्रस्तावित यूरेनियम खनन परियोजना से न केवल क्षेत्रीय विकास की राह खुलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर सृजित होंगे। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस परियोजना में लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
मंत्री गोदारा ने बताया कि इस परियोजना से 1,623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह रोजगार अवसर स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में खण्डेला तहसील में एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एवं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा खनिज यूरेनियम की खोज संबंधी कार्यवाही चल रही है। इसमें डिक्लाइन और उससे संबंधित निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इन संस्थाओं ने देश के अन्य हिस्सों में भी खनन और क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।
विधायक सुभाष मील के प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि फिलहाल ग्राम पंचायत रोयल में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है। हालांकि, राज्य सरकार के पक्ष में 1,086.46 हैक्टेयर क्षेत्र का खनन पट्टा आवंटन के लिए मंशा पत्र 23 जून 2022 को जारी कर दिया है।

मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम 2013 के तहत चल रही है। इसके अनुसार प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि खण्डेला क्षेत्र के जनहित को ध्यान में रखते हुए हरसंभव विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 04:20 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Uranium Mining: राजस्थान में यूरेनियम खनन में 3,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश, मिलेगा 1600 लोगों को रोजगार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.