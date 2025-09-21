Good News: राजस्थान में भी उगेगी छिलका रहित जौ की फसल, 4 नई किस्म होंगी तैयार, जानिए किसानों को इससे क्या लाभ होगा

जयपुर। शहर के वैज्ञानिकों ने छिलका रहित जौ की तीन नई किस्म तैयार की है, जो राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण के अंतिम पायदान पर है। यह परीक्षण अगले रबी सीजन 2025-26 में किया जाएगा। इस परीक्षण में सफल होने के बाद इसे राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही कांटेदार रेशे (ऑन्स) रहित बाली वाले जौ की किस्म को भी रास्ट्रीय स्तर के प्रारंभिक परीक्षण के लिए शामिल कर लिया गया है।