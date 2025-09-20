राजस्थान: ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बांध को भरने का बीड़ा उठाया, जुटाए 2 लाख रुपए, बांध में आया पानी तो खुशी से झूमे

पाली/गुंदोज। क्षेत्र में अच्छी बरसात होने के बावजूद एंदला बांध नहीं भरने से परेशान किसानों की मेहनत आखिर रंग लाई और बांध में पानी की आवक शुरू हो गई। बांध का जलस्तर भी आधा फीट बढ़ कर साढ़े चार फीट तक पहुंच गया है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 9 फीट है। यह बांध क्षेत्र की सिंचाई व पेयजल आपूर्ति के लिए जीवनरेखा माना जाता है।