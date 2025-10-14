Good News: जन्म के पहले पल से मौत से जंग, आज पहला जन्मदिन

Nahargarh Biological Park: कभी मौत से जंग लड़ने वाली शेरनी तारा का नन्हा शावक शेरा अब जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान की नई पहचान बन चुका है। जल्द ही सैलानी भी इसे देख सकेंगे। वन विभाग ने शेरा को कराल से डिस्प्ले एरिया में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को जैविक उद्यान में शेरा का जन्मदिन केक काटकर मनाया जाएगा। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि शावक शेरा की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। जन्म के समय उसकी मां शेरनी तारा ने उसे दुत्कार दिया और दूध तक नहीं पिलाया। हालत इतनी नाजुक थी कि शेरा को तुरंत वेटरनरी अस्पताल के एनआइसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। उस समय उसका वजन केवल 970 ग्राम था। पांच महीने तक शेरा की दिन-रात देखभाल की गई और उसे मां जैसा स्नेह दिया गया। धीरे धीरे उसने जिंदगी की जंग जीत ली। वर्तमान में शेरा पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वजन अब 70 से 80 किलोग्राम तक पहुंच चुका है।