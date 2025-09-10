EV यूज करने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर में इन जगहों पर बनेंगे 4 नए चार्जिंग स्टेशन, कम समय में मिलेगी फुल चार्ज बैटरी

Good News: जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। जयपुर जंक्शन और ढेहर के बालाजी स्टेशन की तर्ज पर अब राजधानी के चार और रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही बैटरी स्वैप चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। यह सुविधा खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर का उपयोग करते हैं और सफर के दौरान बैटरी डिस्चार्ज होने की स्थिति में फंस जाते हैं।
जयपुर मंडल की सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने जानकारी दी कि फिलहाल जयपुर जंक्शन और ढेहर के बालाजी स्टेशन पर यह सुविधा पहले से चालू है। अब जल्द ही जगतपुरा, दुर्गापुरा, कनकपुरा और सांगानेर रेलवे स्टेशन पर भी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जहां यात्री अपनी लो-बैटरी देकर तुरंत फुल चार्ज बैटरी प्राप्त कर सकेंगे।
इस पूरी व्यवस्था को एक निजी फर्म को संचालन के लिए सौंपा गया है, जो स्व-निर्मित बैटरियों के माध्यम से यह सेवा उपलब्ध कराएगी। कंपनी का दावा है कि इस सुविधा से प्रतिदिन करीब 900 यात्री लाभ उठा सकेंगे। चार्जिंग की प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाने के लिए बैटरी स्वैपिंग को प्राथमिकता दी गई है ताकि समय की बचत हो और यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
चार्जिंग के लिए यात्रियों से प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा जिसकी दरें जल्द तय की जाएंगी।