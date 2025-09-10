EV यूज करने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर में इन जगहों पर बनेंगे 4 नए चार्जिंग स्टेशन, कम समय में मिलेगी फुल चार्ज बैटरी

Good News: जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। जयपुर जंक्शन और ढेहर के बालाजी स्टेशन की तर्ज पर अब राजधानी के चार और रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही बैटरी स्वैप चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। यह सुविधा खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर का उपयोग करते हैं और सफर के दौरान बैटरी डिस्चार्ज होने की स्थिति में फंस जाते हैं।