Good News: त्योहार पर हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक पूजा स्पेशल रेलसेवा संचालन, 33 स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन

दीपावली, छठ पूजा और त्यौहारों के समय स्टेशनों पर अधिक यात्री दबाव को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो इसके लिए प्लेटफार्म टिकट को प्रतिबंधित किया गया है। स्टेशन परिसर में यात्रियों को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए है तथा ट्रेन प्रस्थान समय से 1 घंटे पूर्व यात्रियों को प्रवेश दिया जायेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था तथा टिकट के लिए एटीवीएम मशीन लगाई जा रही है। स्टेशन पर प्रवेश हेतु अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था की जा रही है। साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साधारण श्रेणी कोच के पास बैरिकेटस लगाकर लाइन के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्टेशन पर टीम बनाकर यात्रियों की सहायता की जा रही है और सहायता बूथ के माध्यम से भी यात्रियों को जानकारी प्रदान की जा रही है।