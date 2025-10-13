Patrika LogoSwitch to English

Good News: त्योहार पर हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक पूजा स्पेशल रेलसेवा संचालन, 33 स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन

दिवाली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियो की सुविधा हेतु हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक पूजा स्पेशल रेलसेवा का संचालन शुरू कर रहा है। इसके अलावा रेलवे 33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन त्योहार पर कर रहा है।

3 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 13, 2025

खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन,पत्रिका फोटो

उत्तर पश्चिम रेलवे आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियो की सुविधा हेतु हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक पूजा स्पेशल रेलसेवा का संचालन शुरू कर रहा है। इसके अलावा रेलवे 33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन त्योहार पर कर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए 56 नियमित ट्रेनों में 154 अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए हैं।

खातीपुरा से मंगलवार को रवाना होगी ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 03007, हावडा-खातीपुरा (जयपुर) पूजा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 12.10.25, 19.10.25, 26.10.25 व 02.11.25 को हावड़ा से रविवार को रात 11.00 बजे रवाना होकर मंगलवार को 03.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 03008, खातीपुरा (जयपुर)-हावडा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 14.10.25, 21.10.25, 28.10.25 व 04.11.25 को खातीपुरा से मंगलवार को सुबह 07.35 बजे रवाना होकर बुधवार को 16.50 बजे हावडा पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव

यह रेलसेवा मार्ग में बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, सासाराम, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविन्दपुरी, इटावा, फतेहाबाद, शमशाबाद टाउन, आगराकैंट, भरतपुर, बांदीकुई व दौसा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में 04 थर्ड एसी, 10 द्वितीय शयनयान, 06 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित 22 डिब्बे होंगे।

33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 56 ट्रेनों में 154 अतिरिक्त डिब्बे

रेलवे प्रशासन ने दीपावली, छठ पूजा और त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए है। त्यौहारों पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए 33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है साथ ही 56 नियमित ट्रेनों में 154 अतिरिक्त डिब्बें जोड़े गए है। इसके साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से विभिन्न गंतव्य पटना, बरौनी, आसनसोल, गोमतीनगर, सोलापुर, दानापुर, बान्द्रा टर्मिनस, पुणे, तिरूपति, राजकोट इत्यादि के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 56 नियमित ट्रेनों में 154 अतिरिक्त डिब्बें जोड़े गए है ताकि यात्रियों को सीट उपलब्ध हो सकें।

रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण

दीपावली, छठ पूजा और त्यौहारों के समय स्टेशनों पर अधिक यात्री दबाव को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो इसके लिए प्लेटफार्म टिकट को प्रतिबंधित किया गया है। स्टेशन परिसर में यात्रियों को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए है तथा ट्रेन प्रस्थान समय से 1 घंटे पूर्व यात्रियों को प्रवेश दिया जायेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था तथा टिकट के लिए एटीवीएम मशीन लगाई जा रही है। स्टेशन पर प्रवेश हेतु अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था की जा रही है। साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साधारण श्रेणी कोच के पास बैरिकेटस लगाकर लाइन के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्टेशन पर टीम बनाकर यात्रियों की सहायता की जा रही है और सहायता बूथ के माध्यम से भी यात्रियों को जानकारी प्रदान की जा रही है।

अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले

स्टेशन पर यात्रियों को टिकट व्यवस्था के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं और यूटीएस मोबाइल एप्प के माध्यम से भी टिकट की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। स्टेशन पर साफ-सफाई व्यवस्था भी बेहतर हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मियों को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है।

