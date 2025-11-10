Education Incentive: खुशखबरी, अब निजी स्कूलों की बेटियों को भी मिलेगा ‘इस योजना का लाभ’, मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

Girl Child EmpowermentM¤ जयपुर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ अब नई दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। पहले यह योजना केवल राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं तक सीमित थी, लेकिन अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव से हजारों बालिकाओं को शिक्षा के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। सरकार ने इसके लिए महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिलास्तरीय आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि सभी विद्यालयों को प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी दी जा सके।