Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Education Incentive: खुशखबरी, अब निजी स्कूलों की बेटियों को भी मिलेगा ‘इस योजना का लाभ’, मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

Education IncentiveM¤ डेढ़ लाख रुपए की मदद... लेकिन कैसे मिलेगी? अब निजी स्कूलों की बालिकाएं भी होंगी ‘लाडो योजना’ की लाभार्थी, सरकार का बड़ा निर्णय: हर बेटी तक पहुंचेगी लाडो योजना की रोशनी

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 10, 2025

Girl Child EmpowermentM¤ जयपुर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ अब नई दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। पहले यह योजना केवल राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं तक सीमित थी, लेकिन अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव से हजारों बालिकाओं को शिक्षा के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। सरकार ने इसके लिए महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिलास्तरीय आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि सभी विद्यालयों को प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी दी जा सके।

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

लाडो योजना के तहत उन बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनका जन्म किसी सरकारी या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। यह राशि सात किश्तों में सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक प्रोत्साहन देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

होंगी कार्यशालाएं

हालांकि, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से निजी विद्यालयों को भी योजना से जोड़ने की घोषणा के बाद भी इसकी प्रगति अपेक्षित नहीं रही। कई स्तरों पर प्रक्रिया की धीमी गति को देखते हुए अब सरकार ने समीक्षा और प्रशिक्षण की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। कार्यशालाओं के माध्यम से नोडल अधिकारियों और शिक्षकों को आवेदन से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी दी जाएगी।

आमुखीकरण कार्यशालाओं में जिले के सभी राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नोडल अधिकारी, पीईईओ, यूसीईईओ और सीबीईईओ कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रतिभागियों को शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन भरने, दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन लॉक करने और भुगतान की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस पहल से सरकार को उम्मीद है कि योजना का लाभ अब अधिकाधिक बालिकाओं तक पहुंच सकेगा। लाडो योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है।

ये भी पढ़ें

Road Safety: श​राब पीकर वाहन चालकों पर ताबडतोड कार्रवाई, 5 दिन में ही 3,736 वाहन चालकों के बनाए चालान
जयपुर
road safety in Rajasthan traffic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Education Incentive: खुशखबरी, अब निजी स्कूलों की बेटियों को भी मिलेगा ‘इस योजना का लाभ’, मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather Update: नागौर-फतेहपुर में खून जमाने वाली ठंड, वीकेंड से कड़ाके की सर्दी का टॉर्चर, रहें सावधान

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आया फिर उछाल, टमाटर-​भिंडी और ग्वार फली ​हुई महंगी महंगी

जयपुर

फर्जीवाड़ा: जयपुर में बन रही थी स्लीपर बस, बगैर भौतिक सत्यापन पंजीयन हो गया असम में, RTO ने दर्ज कराई FIR, फंसा मालिक और वहां के अधिकारी

जयपुर

वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन, देहदान कर छोड़ी अनूठी मिसाल; इस मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई देह

Senior theatre personality Pawan Sharma
जयपुर

Over Charging: “एक रुपए में क्या फर्क पड़ता है साहब” बस इसी इसी सोच ने ढीली कर दी आपकी जेब

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.