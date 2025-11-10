Traffic Awareness: जयपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 4 से 18 नवम्बर तक चल रहे इस अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर सख्त कार्रवाई और व्यापक जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
पांच दिनों के भीतर पुलिस ने 1 लाख 90 हजार से अधिक नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 3736, तेज गति से वाहन चलाने पर 21,911, गलत दिशा में चलने पर 15,174, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1,586, बिना रिफ्लेक्टर चलने पर 4,311, और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 8,585 चालान किए गए।
प्रदेश के प्रमुख राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की दिशा में भी पुलिस द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीमों ने लेन ड्राइविंग का प्रचार-प्रसार किया और जगह-जगह तैनात रहकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया।
वहीं, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने भी अभियान के दौरान कड़ी कार्रवाई की है। अब तक 8,567 वाहनों के चालान, 400 वाहन सीज, 206 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और 22 वाहनों के परमिट रद्द किए गए हैं। मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग, यात्रियों को ढोने और अन्य नियम उल्लंघनों पर 5,653 चालान, जबकि यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री मिलने पर 106, और छत पर सामान रखकर संचालन पर 21 बसों के चालान किए गए।
सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार का लक्ष्य न केवल नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लगाना है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित ड्राइविंग की प्रेरणा देना भी है। अभियान के दौरान पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा ट्रक और बस चालकों की नेत्र जांच की गई और जिन्हें आवश्यकता थी उन्हें निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए।
