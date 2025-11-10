

पांच दिनों के भीतर पुलिस ने 1 लाख 90 हजार से अधिक नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 3736, तेज गति से वाहन चलाने पर 21,911, गलत दिशा में चलने पर 15,174, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1,586, बिना रिफ्लेक्टर चलने पर 4,311, और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 8,585 चालान किए गए।