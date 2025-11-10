Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Road Safety: श​राब पीकर वाहन चालकों पर ताबडतोड कार्रवाई, 5 दिन में ही 3,736 वाहन चालकों के बनाए चालान

Driving License Cancellation: सड़क सुरक्षा अभियान में सख्ती: 1.90 लाख लोगों को किया जागरूक, हजारों चालकों पर कार्रवाई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 206 लाइसेंस निरस्त।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 10, 2025

road safety in Rajasthan traffic

Traffic Awareness: जयपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 4 से 18 नवम्बर तक चल रहे इस अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर सख्त कार्रवाई और व्यापक जागरूकता अभियान चला रहे हैं।


पांच दिनों के भीतर पुलिस ने 1 लाख 90 हजार से अधिक नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 3736, तेज गति से वाहन चलाने पर 21,911, गलत दिशा में चलने पर 15,174, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1,586, बिना रिफ्लेक्टर चलने पर 4,311, और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 8,585 चालान किए गए।

प्रदेश के प्रमुख राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की दिशा में भी पुलिस द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीमों ने लेन ड्राइविंग का प्रचार-प्रसार किया और जगह-जगह तैनात रहकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया।

वहीं, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने भी अभियान के दौरान कड़ी कार्रवाई की है। अब तक 8,567 वाहनों के चालान, 400 वाहन सीज, 206 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और 22 वाहनों के परमिट रद्द किए गए हैं। मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग, यात्रियों को ढोने और अन्य नियम उल्लंघनों पर 5,653 चालान, जबकि यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री मिलने पर 106, और छत पर सामान रखकर संचालन पर 21 बसों के चालान किए गए।

सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार का लक्ष्य न केवल नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लगाना है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित ड्राइविंग की प्रेरणा देना भी है। अभियान के दौरान पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा ट्रक और बस चालकों की नेत्र जांच की गई और जिन्हें आवश्यकता थी उन्हें निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए।

ये भी पढ़ें

Cancer Treatment: जब सीने में दर्द बढ़ा तो खुला राज़, फेफड़े के पास छिपा था 6 किलो का ट्यूमर !
जयपुर
Cancer Treatment In India फोटो सोर्स – Freepik

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Road Safety: श​राब पीकर वाहन चालकों पर ताबडतोड कार्रवाई, 5 दिन में ही 3,736 वाहन चालकों के बनाए चालान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cold Wave: क्या राजस्थान में जल्द बढ़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दी अहम जानकारी

जयपुर

Rajasthan: मंदिर-स्कूल से 500 मीटर तक खनन और विस्फोट बैन, सीमेंट फैक्ट्री केस में NGT सख्त

जयपुर

Lion Safari: क्या आपने सुनी है शेर की दहाड़ इतनी करीब से ? नाहरगढ़ सफारी में उमड़ा जनसैलाब

Jaipur Nahargarh Biological Park
जयपुर

Voter Revision: राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान या मुश्किल? जानिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी कहानी

sir survey voters 2003 records ratlam mp news
जयपुर

Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में आया नया अपडेट, 1 साल पुराना ऑडियो हुआ वायरल, मां से कर रही थी ये रिक्वेस्ट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.