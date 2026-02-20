Good News: राजस्थान के 296 शहरों में शुरू होगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अभियान

Waste Water Management: जयपुर. प्रदेश में स्वच्छता और बेहतर शहरी ढांचे की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के तहत व्यापक कार्य कराने की घोषणा की है। राजस्थान विधानसभा में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि कई शहर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए तय मापदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में इन क्षेत्रों में वैकल्पिक और प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाएगा।