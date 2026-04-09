Good News: बीसलपुर बांध में अचानक पानी की आवक शुरू, अब तक एक सेंटीमीटर आ गया पानी

315.50 आरएल मीटर है बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता-

08 बार बांध अब तक भर चुका

2004 में पहली बार खोले गए थे बांध के गेट

18 गेट हैं बीसलपुर बांध में

03 प्रमुख नदियों का पानी त्रिवेणी के माध्यम से आता है बांध में

03 जिलों जयपुर, अजमेर व टोंक जिलों में पेयजल होता है सप्लाई

25 जुलाई 2025 को खोले गए थे गत वर्ष बांध के गेट