Rajasthan Politics: मदन राठौड़ के तंज से गरमाई सियासत, कहा- हर बार वसुंधरा राजे को CM बनाया जाए, यह जरूरी नहीं

पत्रकारों ने राठौड़ से सवाल किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कथित तौर पर कहा था कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे और वह खुद भी कुर्सी नहीं बचा पाईं। इस पर राठौड़ ने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वसुंधरा राजे के सभी काम होते हैं और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उनके काम नहीं हो रहे। राठौड़ ने यह भी बताया कि उनकी हाल ही में राजे से बातचीत हुई है, जिसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई।