Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: राज्यपाल ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के VC को किया सस्पेंड, ये रही वजह; जांच कमेटी भी बनाई

Rajasthan News: राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 07, 2025

Governor Haribhau Bagde and DR Balraj

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्राप्त गंभीर शिकायतों और विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर की गई है। निलंबन के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल ने एक जांच कमेटी भी गठित की है, ताकि सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा सके।

डॉ. बलराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में विश्वविद्यालय के नियमों और नीतियों की अनदेखी करते हुए कई अनुचित निर्णय लिए। इनमें कर्मचारियों की बर्खास्तगी, अनधिकृत स्थानांतरण, और जूनियर अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना शामिल है।

इसके अलावा, उनके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित अधिकारों और क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने और प्रदत्त शक्तियों का अनुचित उपयोग करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। इन कृत्यों से न केवल विश्वविद्यालय का माहौल खराब हुआ, बल्कि इसकी छवि को भी नुकसान पहुंचा।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्पष्ट किया कि कुलगुरु को अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में कोई नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन डॉ. बलराज सिंह ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया। शिकायतों के मुताबिक, उनके निर्णयों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे और कार्य संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया।

जांच कमेटी का गठन इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कमेटी को सभी शिकायतों और आरोपों की गहन जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह कमेटी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर तथ्यों को जुटाएगी और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगी। इस जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को गहलोत ने दी सलाह, बोले- ‘लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं..’
जयपुर
Ashok Gehlot and Naresh Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 06:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: राज्यपाल ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के VC को किया सस्पेंड, ये रही वजह; जांच कमेटी भी बनाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम में आ रहे बदलाव भीषण खतरे का संकेत

ओपिनियन

शाखा से संस्कार तक: राष्ट्रभक्ति और अनुशासन का संकल्प

ओपिनियन

Rajasthan News : रमेश रूलानिया हत्याकांड पर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सरकार से की यह मांग

hanuman beniwal
जयपुर

जीवनरक्षक अस्पतालों में घातक सुरक्षा चूक

ओपिनियन

खाद्य अपशिष्ट अब बन सकता है प्राकृतिक प्लास्टिक

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.