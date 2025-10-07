Rajasthan: राज्यपाल ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के VC को किया सस्पेंड, ये रही वजह; जांच कमेटी भी बनाई

Rajasthan News: राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्राप्त गंभीर शिकायतों और विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर की गई है। निलंबन के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल ने एक जांच कमेटी भी गठित की है, ताकि सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा सके।