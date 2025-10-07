Rajasthan: राज्यपाल ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के VC को किया सस्पेंड, ये रही वजह; जांच कमेटी भी बनाई

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्राप्त गंभीर शिकायतों और विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर की गई है। निलंबन के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल ने एक जांच कमेटी भी गठित की है, ताकि सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा सके।
डॉ. बलराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में विश्वविद्यालय के नियमों और नीतियों की अनदेखी करते हुए कई अनुचित निर्णय लिए। इनमें कर्मचारियों की बर्खास्तगी, अनधिकृत स्थानांतरण, और जूनियर अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना शामिल है।
इसके अलावा, उनके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित अधिकारों और क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने और प्रदत्त शक्तियों का अनुचित उपयोग करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। इन कृत्यों से न केवल विश्वविद्यालय का माहौल खराब हुआ, बल्कि इसकी छवि को भी नुकसान पहुंचा।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्पष्ट किया कि कुलगुरु को अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में कोई नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन डॉ. बलराज सिंह ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया। शिकायतों के मुताबिक, उनके निर्णयों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे और कार्य संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया।
जांच कमेटी का गठन इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कमेटी को सभी शिकायतों और आरोपों की गहन जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह कमेटी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर तथ्यों को जुटाएगी और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगी। इस जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
