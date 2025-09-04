Rajasthan: स्पीकर देवनानी के खिलाफ आएगा अविश्वास प्रस्ताव, डोटासरा ने किया बड़ा ऐलान; जानें क्यों?

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पारीक के बयान को उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने शोध के आधार पर 16 साल की उम्र तय की है। जूली ने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंचाने वाला है और बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जुर्माना कम करने और कोचिंग संस्थानों की छात्र संख्या बढ़ाने जैसे बदलाव कोचिंग मालिकों के हित में हैं।