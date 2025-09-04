जैसलमेर खेतसिंह हत्याकांड: डांगरी गांव में भड़की हिंसा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; जानें मामला

बताते चलें कि यह पूरा मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले से शुरू हुआ, जहां डांगरी गांव के खेतसिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक के भाई स्वरूप सिंह के अनुसार, खेतसिंह खेतों में भेड़-बकरियां चराने का काम करता था। करीब दस दिन पहले पड़ोसी गांव के कुछ लोग हिरण का शिकार करने आए थे, जिन्हें खेतसिंह ने रोक दिया था। इस बात को लेकर आरोपियों ने खेतसिंह से रंजिश पाल ली।