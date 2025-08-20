‘दिल्ली में ऐसा क्या है जो CM बार-बार जाते हैं?’ डोटासरा ने ली चुटकी; मदन दिलावर पर भी साधा निशाना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा और किताबें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें तक उपलब्ध नहीं हैं। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बच्चे परीक्षा में यही लिखेंगे कि जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसा हो, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, और बच्चों का भविष्य दांव पर है।