Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

‘दिल्ली में ऐसा क्या है जो CM बार-बार जाते हैं?’ डोटासरा ने ली चुटकी; मदन दिलावर पर भी साधा निशाना

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बार-बार दिल्ली दौरे को लेकर हमला बोला है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 20, 2025

Govind Singh Dotasara
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बार-बार दिल्ली दौरे को लेकर हमला बोला है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या है, जो मुख्यमंत्री बार-बार वहां जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब भी दिल्ली में मुख्यमंत्री को डांट पड़ती है, वे सांगानेर लौटकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो जाते हैं।

डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, ऐसे में दिल्ली में उनसे मिलता कौन है? उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ही मिलना है, तो हॉटलाइन या फेसटाइम के जरिए भी बात हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जयपुर की इस फेमस स्कूल को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों में फैली दहशत
जयपुर
Bomb Threat to The Palace School

'मुख्यमंत्री प्रदेश के हालात संभालें'

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रदेश के बिगड़ते हालात पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति इतनी खराब है कि दो महीने बाद कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। डोटासरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों के ठेकेदारों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं।

शिक्षामंत्री पर भी साधा निशाना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा और किताबें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें तक उपलब्ध नहीं हैं। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बच्चे परीक्षा में यही लिखेंगे कि जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसा हो, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, और बच्चों का भविष्य दांव पर है।

प्रिंसिपल की पोस्टिंग में देरी पर सवाल

वहीं, डोटासरा ने शिक्षा विभाग की लचर कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मई में प्रिंसिपल की विभागीय पदोन्नति समिति हुई थी, लेकिन आधा अगस्त बीत जाने के बाद भी प्रिंसिपल को पोस्टिंग नहीं दी गई है। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में तमाशा चल रहा है। डोटासरा ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पंचायत चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव नहीं करा पाए, तो दिलावर कैसे यह जिम्मेदारी निभाएंगे?

यहां देखें वीडियो-


'सरकार की प्राथमिकताएं गलत'

गोविंद सिंह डोटासरा ने मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय सरकार अपनी छवि चमकाने में लगी है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, और जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे दिल्ली दौरे कम करें और प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करें।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2 शहर आज पूरी तरह बंद: मास्टर प्लान को लेकर सीकर में विरोध; यहां हुआ स्मार्ट मीटर का विरोध
झुंझुनू
Sikar and Jhunjhunu closed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 04:34 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘दिल्ली में ऐसा क्या है जो CM बार-बार जाते हैं?’ डोटासरा ने ली चुटकी; मदन दिलावर पर भी साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.