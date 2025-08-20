‘दिल्ली में ऐसा क्या है जो CM बार-बार जाते हैं?’ डोटासरा ने ली चुटकी; मदन दिलावर पर भी साधा निशाना

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बार-बार दिल्ली दौरे को लेकर हमला बोला है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या है, जो मुख्यमंत्री बार-बार वहां जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब भी दिल्ली में मुख्यमंत्री को डांट पड़ती है, वे सांगानेर लौटकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो जाते हैं।
डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, ऐसे में दिल्ली में उनसे मिलता कौन है? उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ही मिलना है, तो हॉटलाइन या फेसटाइम के जरिए भी बात हो सकती है।
डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रदेश के बिगड़ते हालात पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति इतनी खराब है कि दो महीने बाद कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। डोटासरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों के ठेकेदारों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा और किताबें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें तक उपलब्ध नहीं हैं। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बच्चे परीक्षा में यही लिखेंगे कि जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसा हो, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, और बच्चों का भविष्य दांव पर है।
वहीं, डोटासरा ने शिक्षा विभाग की लचर कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मई में प्रिंसिपल की विभागीय पदोन्नति समिति हुई थी, लेकिन आधा अगस्त बीत जाने के बाद भी प्रिंसिपल को पोस्टिंग नहीं दी गई है। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में तमाशा चल रहा है। डोटासरा ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पंचायत चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव नहीं करा पाए, तो दिलावर कैसे यह जिम्मेदारी निभाएंगे?
गोविंद सिंह डोटासरा ने मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय सरकार अपनी छवि चमकाने में लगी है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, और जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे दिल्ली दौरे कम करें और प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करें।