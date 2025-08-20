राजस्थान के 2 शहर आज पूरी तरह बंद: मास्टर प्लान को लेकर सीकर में विरोध; यहां हुआ स्मार्ट मीटर का विरोध

आम उपभोक्ताओं का कहना है कि यह योजना उनकी जेब पर डाका डाल रही है और प्रीपेड सिस्टम ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। हालाँकि दूसरी ओर सरकार और बिजली विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर योजना से उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं होगा। विभाग के अनुसार स्मार्ट मीटर से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक होगी, और बिल में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी। उपभोक्ताओं को मीटर के लिए कोई भुगतान या अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।