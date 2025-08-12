Govt Job: चिकित्सा विभाग में अब तक 24,000 भर्तियां पूरी, 26,000 प्रक्रियाधीन, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस

Health Care:जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने निर्देश दिए कि 13 से 15 अगस्त तक राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी सभी जिलों में मौसमी बीमारियों और चिकित्सा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करेंगे। 31 अगस्त तक सभी कार्मिकों की जिओ मैपिंग, जर्जर भवनों की मरम्मत, और अनावश्यक रैफरल रोकने पर जोर दिया गया। साथ ही, 24 हजार भर्तियों के बाद 26 हजार और भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।