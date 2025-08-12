Heavy Rain Forecast: राजस्थान में इन 2 संभागों में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan monsoon update: जयपुर। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग ने अब 16 अगस्त को राजस्थान के दो संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।