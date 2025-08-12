12 अगस्त 2025,

मंगलवार

जयपुर

Heavy Rain Forecast: राजस्थान में इन 2 संभागों में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग ने अब 16 अगस्त को राजस्थान के दो संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 12, 2025

राजस्थान में मानसून सक्रिय। पत्रिका फोटो।
राजस्थान में मानसून सक्रिय। पत्रिका फोटो।

Rajasthan monsoon update: जयपुर। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग ने अब 16 अगस्त को राजस्थान के दो संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।


मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत 16 अगस्त को उदयपुर व कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।


मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढोत्तरी देखने को मिलेगी।

Rajasthan-Heavy-rain


मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को और कोटा व उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

Published on:

12 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Forecast: राजस्थान में इन 2 संभागों में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

