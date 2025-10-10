Govt Job: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की अहम सूचना, 12 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे इस परीक्षा के आवेदन

फाइल फोटो पत्रिका
Platoon Commander Recruitment 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने गृह रक्षा विभाग के अंतर्गत प्लाटून कमांडर पदों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने पहले 84 पदों के लिए आवेदन किया था लेकिन अब परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, उन्हें आवेदन वापस (Withdraw) करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।
बोर्ड सचिव भागचंद बघेल ने बताया कि यह अवसर 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने SSO Portal पर लॉगिन कर Recruitment Portal में My Recruitment Section के तहत संबंधित परीक्षा के सामने दिए गए Withdraw Button पर क्लिक करके आवेदन पत्र वापस ले सकते हैं।
बघेल ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि में आवेदन वापस नहीं लेते हैं, तो पात्रता जांच के बाद उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन (Correction) का भी अवसर दिया है। यह सुविधा 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में अभ्यर्थी 300 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा कर आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे। हालांकि, OTR के समय दर्ज की गई जानकारियाँ जैसे—नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता—में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों के बाद किसी भी स्थिति में संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इस संबंध में ऑफलाइन आवेदन नहीं माने जाएंगे।
ज्ञात हो कि इस भर्ती की परीक्षा 22 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी और शेष शर्तें पूर्व विज्ञापन संख्या 05/2025 दिनांक 17 जुलाई 2025 के अनुसार यथावत रहेंगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग