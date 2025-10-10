Govt Job: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की अहम सूचना, 12 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे इस परीक्षा के आवेदन

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन (Correction) का भी अवसर दिया है। यह सुविधा 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में अभ्यर्थी 300 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा कर आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे। हालांकि, OTR के समय दर्ज की गई जानकारियाँ जैसे—नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता—में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।