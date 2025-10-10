Festival Preparations: दिवाली से पहले जगमगाएगा जयपुर, निगम लगाएगा 10 हजार नई एलईडी लाइटें

LED light
LED lights in Jaipur: जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की विकास समीक्षा बैठक में विद्युत शाखा ने बताया कि शहर में 11,477 नई स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश जारी किया गया है, जिनमें से 5,220 लाइटें पहले ही लग चुकी हैं। निगम अब दिवाली से पहले 10,000 और एलईडी लाइटें लगाने की तैयारी में है।
बैठक में डोर टू डोर कचरा सेवा, ऑनलाइन प्रकरण, संपर्क पोर्टल और बजट घोषणाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। निगम आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को प्रतिदिन फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। त्योहार से पहले शहर को रोशन और स्वच्छ बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है।
जयपुर. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने चालक-परिचालकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब प्रत्येक चालक और परिचालक को हर महीने न्यूनतम 3000 किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें वेतन दिया जाएगा। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया है कि कई चालक-परिचालक ड्यूटी पर रहते हुए भी बस संचालन नहीं करते। जो कर्मचारी शारीरिक रूप से अक्षम या चिकित्सकीय रूप से अनफिट हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें एसएमएस अस्पताल, जयपुर से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह कदम सेवा अनुशासन और राजस्व बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
