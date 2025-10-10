Festival Preparations: दिवाली से पहले जगमगाएगा जयपुर, निगम लगाएगा 10 हजार नई एलईडी लाइटें

जयपुर. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने चालक-परिचालकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब प्रत्येक चालक और परिचालक को हर महीने न्यूनतम 3000 किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें वेतन दिया जाएगा। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया है कि कई चालक-परिचालक ड्यूटी पर रहते हुए भी बस संचालन नहीं करते। जो कर्मचारी शारीरिक रूप से अक्षम या चिकित्सकीय रूप से अनफिट हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें एसएमएस अस्पताल, जयपुर से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह कदम सेवा अनुशासन और राजस्व बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।