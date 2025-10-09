Weather Update: मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, जानिए राजस्थान में अगले दो सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम

Dry Weather in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ताज़ा जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा।