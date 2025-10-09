Weather Update: मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, जानिए राजस्थान में अगले दो सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम

Dry Weather in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ताज़ा जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि राज्य में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आने वाले दो सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। ऐसे में किसानों और आम नागरिकों को अत्यधिक बारिश या तूफानी मौसम की संभावना नहीं रहने का संकेत है।
विशेषज्ञों का कहना है कि शुष्क मौसम के कारण जल संचयन और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तापमान में मामूली वृद्धि के कारण दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि रात के समय ठंडक बनी रहेगी।
