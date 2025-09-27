15 साल पुराना सपना होगा साकार, जयपुर के नए दुर्गा मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन

जयपुर शहर के बानीपार्क स्थित दुर्गा बाड़ी पूजा समिति द्वारा बनाए गए नए दुर्गा मंदिर का भव्य उद्घाटन रविवार को किया जाएगा। यह शुभ अवसर नवरात्रि की छठ के होने के कारण संयोग से और भी विशेष बन गया है।
नया दुर्गा मंदिर लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें एक मूर्ति स्थापना स्थल, भोग बनाने के लिए रसोईघर और भक्तों के लिए एक विशाल मीटिंग हॉल भी बनाया है।
दैनिक पूजा-पाठ और अनुष्ठानों को विधिपूर्वक संपन्न करने के लिए मंदिर में तीन स्थायी पुजारियों और एक नियमित रसोइए की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा यह मंदिर परिसर भोज, जन्मदिन, अन्नप्राशन जैसे पारिवारिक समारोहों के लिए किराए पर भी उपलब्ध रहेगा।
दुर्गा बाड़ी पूजा समिति जो कि 1956 में स्थापित हुई थी जयपुर की सबसे पुरानी पूजा समितियों में से एक है। समिति लंबे समय से एक पूर्ण विकसित मंदिर परिसर बनाने की दिशा में काम कर रही थी। अब लगभग 1 करोड़ रुपए के निवेश और स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से यह सपना साकार हो पाया है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय संगमरमर से किया जा रहा है।