15 साल पुराना सपना होगा साकार, जयपुर के नए दुर्गा मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन

दुर्गा बाड़ी पूजा समिति जो कि 1956 में स्थापित हुई थी जयपुर की सबसे पुरानी पूजा समितियों में से एक है। समिति लंबे समय से एक पूर्ण विकसित मंदिर परिसर बनाने की दिशा में काम कर रही थी। अब लगभग 1 करोड़ रुपए के निवेश और स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से यह सपना साकार हो पाया है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय संगमरमर से किया जा रहा है।