जयपुर

15 साल पुराना सपना होगा साकार, जयपुर के नए दुर्गा मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन

जयपुर के बानीपार्क स्थित दुर्गा बाड़ी पूजा समिति का 15 साल पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। लगभग 2000 वर्ग मीटर में बना यह भव्य दुर्गा मंदिर नवरात्रि की छठ पर उद्घाटन के साथ भक्तों के लिए खुल जाएगा।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 27, 2025

फाइल फोटो : पत्रिका

जयपुर शहर के बानीपार्क स्थित दुर्गा बाड़ी पूजा समिति द्वारा बनाए गए नए दुर्गा मंदिर का भव्य उद्घाटन रविवार को किया जाएगा। यह शुभ अवसर नवरात्रि की छठ के होने के कारण संयोग से और भी विशेष बन गया है।

2000 वर्ग मीटर में फैला विशाल मंदिर परिसर

नया दुर्गा मंदिर लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें एक मूर्ति स्थापना स्थल, भोग बनाने के लिए रसोईघर और भक्तों के लिए एक विशाल मीटिंग हॉल भी बनाया है।

स्थायी पुजारी और रसोइए की होगी नियुक्ति

दैनिक पूजा-पाठ और अनुष्ठानों को विधिपूर्वक संपन्न करने के लिए मंदिर में तीन स्थायी पुजारियों और एक नियमित रसोइए की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा यह मंदिर परिसर भोज, जन्मदिन, अन्नप्राशन जैसे पारिवारिक समारोहों के लिए किराए पर भी उपलब्ध रहेगा।

15 साल पुराना सपना

दुर्गा बाड़ी पूजा समिति जो कि 1956 में स्थापित हुई थी जयपुर की सबसे पुरानी पूजा समितियों में से एक है। समिति लंबे समय से एक पूर्ण विकसित मंदिर परिसर बनाने की दिशा में काम कर रही थी। अब लगभग 1 करोड़ रुपए के निवेश और स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से यह सपना साकार हो पाया है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय संगमरमर से किया जा रहा है।

जयपुर

Published on:

27 Sept 2025 09:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 15 साल पुराना सपना होगा साकार, जयपुर के नए दुर्गा मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन

