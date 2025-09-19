GST Fraud: राजस्थान में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा, 53 करोड़ की फर्जी खरीद का पर्दाफाश, 9.59 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी

मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम ने बताया कि कार्रवाई से पहले विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर दोनों फर्मों के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया और गुप्त सूत्रों से सूचनाएं जुटाईं। जांच में स्पष्ट हुआ कि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल है, जिसने सुनियोजित तरीके से दिल्ली, उत्तरप्रदेश और आगरा स्थित बोगस फर्मों से फर्जी बिल खरीदे और आईटीसी (आगत कर) का अनुचित लाभ लेकर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया।

ई-वे बिलों की जांच में भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिन वाहनों के नंबर बिलों में दर्ज थे, उनका कभी भी फर्मों के व्यवसाय स्थल या गोदाम पर आगमन नहीं पाया गया। कई वाहनों का संचालन राज्य से बाहर पाया गया। यानी माल की वास्तविक आपूर्ति हुए बिना ही फर्जी ई-वे बिल और चालान तैयार कर कागजी लेनदेन के माध्यम से कर चोरी की गई।