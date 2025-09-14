प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही बिकेंगे पटाखे, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

अस्थाई लाइसेंस जारी करने का अधिकार एडीएम को सौंपा गया है, जबकि स्थान चयन की जिम्मेदारी उपखंड मजिस्ट्रेट, नगर परिषद/नगर पालिका, पंचायत और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम पर रहेगी। पटाखा बिक्री के लिए संकरे रास्तों या बाजारों में दुकानें लगाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। साथ ही दमकल गाड़ियों को दुरुस्त कर 24 घंटे तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।