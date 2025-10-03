Health Awareness: बिना परामर्श दवा सेवन पर होगी कार्रवाई, चिकित्सकों और फार्मासिस्ट को सख्त निर्देश

स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का संचालन प्रभावी तरीके से किया जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दवाएं केवल चिकित्सक की सलाह पर ही मरीजों को दी जाएं। हाल ही में बिना परामर्श खांसी की दवा सेवन करने से बच्चों पर दुष्प्रभाव देखने के मामले सामने आए हैं, जिसे उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।