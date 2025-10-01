DA Hike: दीपावली से पहले जल्द मिलेगी खुशखबरी, केन्द्र के बाद अब राजस्थान के कर्मचारियों का भी बढ़ेगा 3 फीसदी महंगाई भत्ता

State Government Salary Update: जयपुर। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। केन्द्र सरकार ने एक अक्टूबर को तीन प्रतिशत डीए बढोत्तरी की घोषणा कर दी है। अब यह फैसला राजस्थान में भी लागू होने वाला है। उम्मीद की जा रही कि राज्य सरकार अब किसी भी दिन डीए वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
अक्सर केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही राजस्थान में डीए की बढोत्तरी की जाती है। इस बार केन्द्र सरकार ने तीन प्रतिशत डीए की वृद्धि की है, ऐसे में राजस्थान में भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां भी तीन फीसदी डीए की ही वृद्धि की जाएगी।
वर्तमान में राजस्थान में केन्द्र के ही बराबर डीए दिया जाता है। वर्तमान में केन्द्र व राज्य में 55 फीसदी डीए दिया जा रहा है। एक अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने तीन प्रतिशत डीए की वृद्धि की है। ऐसे में राजस्थान में भी तीन फीसदी डीए वृद्धि की पूरी संभावना है। इस प्रकार राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को 58 फीसदी डीए दिया जाएगा।
साल में दो बार डीए यानी महंगाई भत्ते की वृद्धि की जाती है। जनवरी व जुलाई में डीए की शुरूआत होती है। अक्टूबर माह में डीए की वृद्धि होने से जुलाई-अगस्त व सितम्बर का भी डीए राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा।
पिछले ढाई साल के डीए की बात की जाए तो पिछली बार सबसे कम डीए बढाया गया है। वर्ष 2023 में दोनों बार चार-चार फीसदी डीए बढाया था, वहीं वर्ष 2024 में जनवरी में चार फीसदी व जुलाई में 3 फीसदी डीए बढाया गया। वहीं अब वर्ष 2025 में जनवरी का डीए दो फीसदी बढाया गया है। अब इस केन्द्र की तर्ज पर डीए 3 % बढने की उम्मीद है।
|तारीख
|डीए बढ़ोतरी (%)
|पुराना डीए (%)
|नया डीए (%)
|25 मार्च 2023
|4%
|38%
|42%
|30 अक्टूबर 2023
|4%
|42%
|46%
|14 मार्च 2024
|4%
|46%
|50%
|24 अक्टूबर 2024
|3%
|50%
|53%
|1 अप्रैल 2025
|2%
|53%
|55%
