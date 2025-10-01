DA Hike: दीपावली से पहले जल्द मिलेगी खुशखबरी, केन्द्र के बाद अब राजस्थान के कर्मचारियों का भी बढ़ेगा 3 फीसदी महंगाई भत्ता

State Government Salary Update: जयपुर। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। केन्द्र सरकार ने एक अक्टूबर को तीन प्रतिशत डीए बढोत्तरी की घोषणा कर दी है। अब यह फैसला राजस्थान में भी लागू होने वाला है। उम्मीद की जा रही कि राज्य सरकार अब किसी भी दिन डीए वृद्धि की घोषणा कर सकती है।

अक्सर केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही राजस्थान में डीए की बढोत्तरी की जाती है। इस बार केन्द्र सरकार ने तीन प्रतिशत डीए की वृद्धि की है, ऐसे में राजस्थान में भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां भी तीन फीसदी डीए की ही वृद्धि की जाएगी।