Festival Holidays: राजस्थान में 30 सितम्बर और अक्टूबर में छुट्टियों का दौर, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Rajasthan holidays: जयपुर। राजस्थान में सितंबर और अक्टूबर माह छुट्टियों की बहार लेकर आया है। अभी हाल ही में स्कूलों में लगातार तीन दिन अवकाश रहे थे। 26 और 27 सितंबर को शैक्षिक सम्मेलन के कारण स्कूल बंद रहे, जबकि 28 सितंबर रविवार था। इसके बाद 29 सितंबर को स्कूल खुल गए थे, लेकिन अब तीस सितंबर को दुर्गाष्टमी के अवसर पर प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही, सरकारी दफ्तरों में भी इस दिन अवकाश रहेगा।