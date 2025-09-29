Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Festival Holidays: राजस्थान में 30 सितम्बर और अक्टूबर में छुट्टियों का दौर, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Rajasthan school holidays: इसके अलावा, अक्टूबर में दीपावली के अवसर पर स्कूलों में लंबी छुट्टियां आएंगी। पहले यह छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक घोषित की गई थीं, लेकिन अब इसे संशोधित कर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। चूंकि 12 अक्टूबर रविवार है, इसलिए स्कूलों में अवकाश 12 अक्टूबर से ही प्रभावी हो जाएगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 29, 2025

Rajasthan holidays: जयपुर। राजस्थान में सितंबर और अक्टूबर माह छुट्टियों की बहार लेकर आया है। अभी हाल ही में स्कूलों में लगातार तीन दिन अवकाश रहे थे। 26 और 27 सितंबर को शैक्षिक सम्मेलन के कारण स्कूल बंद रहे, जबकि 28 सितंबर रविवार था। इसके बाद 29 सितंबर को स्कूल खुल गए थे, लेकिन अब तीस सितंबर को दुर्गाष्टमी के अवसर पर प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही, सरकारी दफ्तरों में भी इस दिन अवकाश रहेगा।

तीस सितंबर के अवकाश के ठीक बाद दो अक्टूबर को दशहरे के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन भी सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस प्रकार, राजस्थान में सितम्बर-अक्टूबर का यह समय त्योहारों और अवकाश से भरा रहेगा।

इसके अलावा, अक्टूबर में दीपावली के अवसर पर स्कूलों में लंबी छुट्टियां आएंगी। पहले यह छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक घोषित की गई थीं, लेकिन अब इसे संशोधित कर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। चूंकि 12 अक्टूबर रविवार है, इसलिए स्कूलों में अवकाश 12 अक्टूबर से ही प्रभावी हो जाएगा। इस बदलाव के बाद बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को छुट्टियों की योजना बनाने में सुविधा होगी।

राजस्थान में अवकाश और त्योहारों की यह श्रृंखला छात्रों और आमजन दोनों के लिए उत्साह का मौका लेकर आती है। दुर्गाष्टमी, दशहरा और दीपावली के त्यौहार लोगों में उत्साह और उमंग भरने के साथ ही छुट्टियों का आनंद भी देंगे।

जयपुर

29 Sept 2025 11:16 am

29 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Festival Holidays: राजस्थान में 30 सितम्बर और अक्टूबर में छुट्टियों का दौर, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

जयपुर

जयपुर

जयपुर

जयपुर

जयपुर

जयपुर
