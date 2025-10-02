IMD Alert: जयपुर में तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू, अगले 3 घंटों में राजस्थान के 3 जिलों में तूफानी बारिश

Rajasthan Weather Update
heavy rain in jaipur: जयपुर। राजस्थान में अक्टूबर की शुरूआत में भी मानूसन की भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज भी यानी दो अक्टूबर को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग आज सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग शाम सात बजे तक छह बार अलर्ट जारी कर चुका है।
अब मौसम विभाग ने शाम सात बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत सीकर, दौसा, झुंझुनूं व जयपुर जिलों में अगले तीन घंटे में तेज बारिश आने की संभावना जताई है।
जयपुर में शाम को ही मौसम ने करवट ली। अब सात बजे बाद से ही कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है।
इसके अलावा नागौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारां, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
