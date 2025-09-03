Heavy Rain Alert: जयपुर में सुबह से हो रही मूसलाधार, अब फिर आया अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण राज्यभर में अगले एक हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर 5 सितम्बर को कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।