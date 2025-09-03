Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Heavy Rain Alert: जयपुर में सुबह से हो रही मूसलाधार, अब फिर आया अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

IMD alert in Rajasthan: मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के तहत आज यानी तीन सितम्बर को दोपहर साढे 12 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, दौसा व भीलवाड़ा जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 03, 2025

जयपुर में आई भारी बारिश के कारण रास्तों में भर गया पानी। फोटो-पत्रिका।
जयपुर में आई भारी बारिश के कारण रास्तों में भर गया पानी। फोटो-पत्रिका।

Rajasthan Weather Update: जयपुर। जयपुर में आज सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ है। सुबह से ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच दोपहर साढे बारह बजे एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में जयपुर सहित तीन जिलों में भारी बारिश आ सकती है।


मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के तहत आज यानी तीन सितम्बर को दोपहर साढे 12 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, दौसा व भीलवाड़ा जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।


इसके अलावा 15 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत अलवर,करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर,बारां, झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, धौलपुर, टोंक,बूंदी, कोटा, अजमेर व चित्तौडगढ़़ जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश की संभावना है।

जयपुर
राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है।

आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, एक हफ्ते और सक्रिय रहेगा मानसून

राजस्थान में मानसून अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण राज्यभर में अगले एक हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर 5 सितम्बर को कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

जयपुर
heavy rainfall alert

Updated on:

03 Sept 2025 12:53 pm

Published on:

03 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert: जयपुर में सुबह से हो रही मूसलाधार, अब फिर आया अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

