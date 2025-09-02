IMD Alert: 3, 4, 5 सितम्बर को उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में भारी बारिश, चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून इस बार मेहरबान बना हुआ है और लगातार कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, आगामी 3, 4 और 5 सितम्बर को राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। खासतौर पर उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।