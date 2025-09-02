IMD Alert: 3, 4, 5 सितम्बर को उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में भारी बारिश, चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून इस बार मेहरबान बना हुआ है और लगातार कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, आगामी 3, 4 और 5 सितम्बर को राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। खासतौर पर उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के कारण बारिश का दौर और तेज होगा। इसका असर सीधे तौर पर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलेगा। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, वहां स्थानीय प्रशासन और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा, मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 5 से 7 सितम्बर के बीच बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सितम्बर की शुरुआत राजस्थान के लिए पूरी तरह भीगी हुई रहने वाली है।
🔷 उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आज एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके आगामी 24 घंटों में प.उ.प. दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों व हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है।
🔷 आज भी भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
🔷 पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी भागों में 3 सितंबर से पुनः भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3-4-5 सितंबर कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश होने की संभावना है।
🔷 जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर