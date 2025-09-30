चौमूं में शुरू हुई ‘धुआंधार बारिश’, मौसम विभाग ने इन 18 जिलों में 180 मिनट के लिए दे दिया Double Alert

Rain After Monsoon Farewell: मानसून विदा होने के बाद फिर गर्म हुए मौसम के बीच मंगलवार को चौमूं में धुआंधार बारिश हुई। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोमवार को भी किशनपुरा, गुडलिया, गुढा़ में शाम 5 बजे तेज हवा के साथ झमाझम बरसात हुई थी। बरसात के होने से किसान रबी की फसल की तैयारी करने में आसानी होगी।