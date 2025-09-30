चौमूं में शुरू हुई ‘धुआंधार बारिश’, मौसम विभाग ने इन 18 जिलों में 180 मिनट के लिए दे दिया Double Alert

फोटो: पत्रिका
Rain After Monsoon Farewell: मानसून विदा होने के बाद फिर गर्म हुए मौसम के बीच मंगलवार को चौमूं में धुआंधार बारिश हुई। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोमवार को भी किशनपुरा, गुडलिया, गुढा़ में शाम 5 बजे तेज हवा के साथ झमाझम बरसात हुई थी। बरसात के होने से किसान रबी की फसल की तैयारी करने में आसानी होगी।
हस्तेडा़, आलीसर, सान्दरसर, आस्टीकलां, भूतेडा़ और नांगल गोविंद में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश होने से कई दिनों से भीषण गर्मी और उसम झेल रहे लोगों को राहत मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि मानसून में अच्छी बारिश होने के बावजूद गर्मी कम नहीं हो रही है। बारिश से कुछ राहत मिली है।
वहीं मौसम विभाग ने अगले 180 मिनट के लिए डबल अलर्ट जारी करते हुए। ऑरेंज अलर्ट जारी में जयपुर, नागौर, दौसा, करौली, जैसलमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और एक-दो दौर भारी बारिश के होने आकाशीय बिजली के साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना है।
येलो अलर्ट जारी करते हुए अजमेर, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, जोधपुर, पाली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, चूरू, बीकानेर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की संभावना जताई है।
