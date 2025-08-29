Heavy Rain 29 August: एक बार फिर आया भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में जयपुर सहित 8 जिलों में होगी “ताबड़तोड़ बारिश”

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में आज सुबह से ही कई जिलों में भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हो चुकी है। इधर मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इनमें 8 जिलों में ओरेंज व 24 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।