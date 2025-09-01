Rajasthan Rain: अगले 24 घंटे में इन 7 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी, जमकर बरसेगा मानसून

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी से लगातार बारिश हो रही है। उत्तर-पश्चिम राजस्थान के ऊपर आज भी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं, मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है। सोमवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।