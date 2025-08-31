सतर्क… राजस्थान में विदाई से पहले मानसून दिखाएगा ‘रौद्र’ रूप, अगले 5-6 दिन में यहां-यहां मूसलाधार बारिश

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून (Rajasthan Monsoon) विदाई से पहले जबरदस्त मेहरबान है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है और सक्रिय है। आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। ऊपरी वायुमंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब व आसपास से लगे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। जिससे पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश (Rain Alert) होने की संभावना है।