Heavy Rain: राजस्थान में अगले 24 घंटे में ‘आफत’ बनकर बरसेंगे बादल, इन 4 जिलों में IMD का रेड अलर्ट घोषित

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी है। वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिण पूर्व राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके धीरे-धीरे दक्षिण पश्चिम राजस्थान व आस-पास गुजरात क्षेत्र की और आगे बढ़ने तथा आगामी 24 घंटो में तीव्र होकर अवदाब (Depression) में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।
इसके प्रभाव से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग ने 7 सिंतबर को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आने वाले 24 घंटों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना जाहिर की है। वहीं, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही सलूंबर, राजसमंद और बांसवाड़ा जिले में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, , प्रतापगढ़, सलूम्बर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
जबकि 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 8 सितंबर से गिरावट होने की प्रबल संभावना है।