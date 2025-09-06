Heavy Rain: राजस्थान में अगले 24 घंटे में ‘आफत’ बनकर बरसेंगे बादल, इन 4 जिलों में IMD का रेड अलर्ट घोषित

मौसम विभाग ने 7 सिंतबर को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आने वाले 24 घंटों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना जाहिर की है। वहीं, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही सलूंबर, राजसमंद और बांसवाड़ा जिले में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, , प्रतापगढ़, सलूम्बर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।