राजस्थान में अचानक 28 साल बाद जीवित हो उठी नदी… बांध पर चादर चलने से बढ़ा बहाव, लोगों ने जमकर मनाई खुशी

इससे करसौली- नागरियान का पुरा की सडक़ पर तीसरे दिन भी पानी का तेज बहाव रहा। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने बताया कि जगर बांध के डाउन स्ट्रीम से निकल रही नदी पानी गांव के एनीकट को भरते हुए गंभीर नदी में मिलती है। गांव पानी में जलसंसाधन विभाग ने 100 मीटर लम्बा व दो मीटर ऊंचा एनीकट बनाया हुआ है। एनीकट के बुधवार रात तक भरने की संभावना है। इधर जगर बांध पर चल रही चादर को देखने पहुंच रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे।