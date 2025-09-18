Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

मानसून की विदाई से पहले IMD ने राजस्थान के 7 जिलों में दे दी ‘गरज-चमक के साथ बारिश’ की चेतावनी, अगले 40 घंटे के लिए जारी हुआ Yellow Alert

18 September Today Weather: मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान के अधिकांश शहरों में दिनभर आसमान साफ रहा और धूप रही। दोपहर बाद अजमेर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, धौलपुर के आसपास आसमान में बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 18, 2025

weather
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

IMD Rain Alert: राजस्थान के आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है हालांकि एक हल्का सिस्टम एक्टिव होगा जिसकी वजह से कुछ हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसके प्रभाव को देखते हुए गुरुवार को 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 19 सितंबर तक रहेगा।

मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान के अधिकांश शहरों में दिनभर आसमान साफ रहा और धूप रही। दोपहर बाद अजमेर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, धौलपुर के आसपास आसमान में बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई।

Rajasthan Rain alert

मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर को 10 जिलों से मानसून की विदा हो गया। इनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले के कुछ इलाके शामिल है।

अगले 40 घंटे इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 40 घंटे यानी 18 और 19 सितंबर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और सवाईमाधोपुर में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है।

Published on:

18 Sept 2025 07:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मानसून की विदाई से पहले IMD ने राजस्थान के 7 जिलों में दे दी ‘गरज-चमक के साथ बारिश’ की चेतावनी, अगले 40 घंटे के लिए जारी हुआ Yellow Alert

