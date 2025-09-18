मानसून की विदाई से पहले IMD ने राजस्थान के 7 जिलों में दे दी ‘गरज-चमक के साथ बारिश’ की चेतावनी, अगले 40 घंटे के लिए जारी हुआ Yellow Alert

IMD Rain Alert: राजस्थान के आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है हालांकि एक हल्का सिस्टम एक्टिव होगा जिसकी वजह से कुछ हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसके प्रभाव को देखते हुए गुरुवार को 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 19 सितंबर तक रहेगा।