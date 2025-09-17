Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव; अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट

इधर, प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.0 डिग्री दर्ज़ किया गया। इसके अलावा चूरू में अधिकतम तापमान 37, जैसलमेर में 36, बीकानेर में 35.3, फलौदी में 35.8, बाड़मेर में 35.6, चित्तौड़गढ़ में 35, उदयपुर में 32.3, पिलानी में 36.3, सीकर में 34.2, जयपुर में 33.3, अलवर में 36.2, भीलवाड़ा में 32.4, कोटा में 34.8, नागौर में 32.7, हनुमानगढ़ में 34.9, फतेहपुर में 36.1 और दौसा में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।