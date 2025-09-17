Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव; अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर। मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार शाम तक प्रदेश में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जिसके चलते अगले दो दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भी गुरुवार और शुक्रवार को 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश धौलपुर के मनिया में 7 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, राजाखेड़ा में 2 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा।
इधर, प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.0 डिग्री दर्ज़ किया गया। इसके अलावा चूरू में अधिकतम तापमान 37, जैसलमेर में 36, बीकानेर में 35.3, फलौदी में 35.8, बाड़मेर में 35.6, चित्तौड़गढ़ में 35, उदयपुर में 32.3, पिलानी में 36.3, सीकर में 34.2, जयपुर में 33.3, अलवर में 36.2, भीलवाड़ा में 32.4, कोटा में 34.8, नागौर में 32.7, हनुमानगढ़ में 34.9, फतेहपुर में 36.1 और दौसा में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
प्रदेश के 13 जिलों से अब तक मानसून की विदाई हो चुकी है। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के बाद मंगलवार को हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले से मानसून की विदाई हो गई थी। वहीं, अगले एक दो दिन में आधे से ज्यादा जिलों से मानसून की विदाई होने की संभावना है।
मौसम विभाग की मानें तो मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जिसके चलते अगले दो दिन तक कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 18 और 19 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की वापसी रेखा अभी भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा और भुज से होकर गुजर रही है। ऐसे में अगले दो दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।