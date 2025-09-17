Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव; अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 17, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार शाम तक प्रदेश में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जिसके चलते अगले दो दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भी गुरुवार और शुक्रवार को 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश धौलपुर के मनिया में 7 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, राजाखेड़ा में 2 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा।

श्रीगंगानगर का रहा सबसे अधिक दिन का तापमान

इधर, प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.0 डिग्री दर्ज़ किया गया। इसके अलावा चूरू में अधिकतम तापमान 37, जैसलमेर में 36, बीकानेर में 35.3, फलौदी में 35.8, बाड़मेर में 35.6, चित्तौड़गढ़ में 35, उदयपुर में 32.3, पिलानी में 36.3, सीकर में 34.2, जयपुर में 33.3, अलवर में 36.2, भीलवाड़ा में 32.4, कोटा में 34.8, नागौर में 32.7, हनुमानगढ़ में 34.9, फतेहपुर में 36.1 और दौसा में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Monsoon farewell : इन जिलों से हुई मानसून की विदाई

प्रदेश के 13 जिलों से अब तक ​मानसून की विदाई हो चुकी है। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के बाद मंगलवार को हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले से मानसून की विदाई हो गई थी। वहीं, अगले एक दो दिन में आधे से ज्यादा जिलों से मानसून की विदाई होने की संभावना है।

IMD Alert: अगले दो दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जिसके चलते अगले दो दिन ​तक कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 18 और 19 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में यहां से गुजर रही मानसून की वापसी रेखा

दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की वापसी रेखा अभी भ​टिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा और भुज से होकर गुजर रही है। ऐसे में अगले दो दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

17 Sept 2025 01:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव; अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

