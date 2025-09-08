राजस्थान के इन 3 जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने उठाया कदम

Holiday in 3 Districts: राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने तीन जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी है। मौसम विभाग ने 8 सितंबर को जालौर, सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, बालोतरा आस-पास के जिलों में तेज हवाओं (45-55 Kmph to 65Kmph) के साथ भारी बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। जिसके चलते प्रशासन ने जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर में मंगलवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी में अवकाश घोषित किया है।
बाड़मेर में पिछले तीन दिन से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बरसात से हालात बदतर हो गए हैं। कई कस्बों और गांवों में पानी भराव की स्थिति बन गई है। सोमवार को औसतन 38.33 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।
पिछले 24 घंटे में बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में 5 इंच, नोखड़ा में 4 इंच, धोरीमन्ना में 2.7 इंच, जबकि चौहटन और धनाऊ में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने मंगलवार को भी जिलेभर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों व आगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया है। बारिश ने जहां आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार तेज बरसात से खेतों में खड़ी फसलें खराब होने का डर सताने लगा है। दूसरी ओर जिन इलाकों में बारिश का पानी तालाबों व नाडिय़ों में जमा हुआ है, वहां ग्रामीणों ने इसे राहत के रूप में भी देखा है।
जैसलमेर जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। उन्होंने निर्देश दिए है कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहें।
जालोर जिले में अतिवृष्टि एवं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में मंगलवार को अवकाश रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक वर्षा की संभावना और विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से जालोर जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केंद्रों एवं कक्षा 01 से 12 तक के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है।