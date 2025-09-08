राजस्थान के इन 3 जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने उठाया कदम

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी जिलेभर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों व आगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया है। बारिश ने जहां आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार तेज बरसात से खेतों में खड़ी फसलें खराब होने का डर सताने लगा है। दूसरी ओर जिन इलाकों में बारिश का पानी तालाबों व नाडिय़ों में जमा हुआ है, वहां ग्रामीणों ने इसे राहत के रूप में भी देखा है।