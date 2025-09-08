Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इन 3 जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने उठाया कदम

जिला प्रशासन ने तीन जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 08, 2025

rajasthan school holiday
Photo- Patrika Network

Holiday in 3 Districts: राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने तीन जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी है। मौसम विभाग ने 8 सितंबर को जालौर, सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, बालोतरा आस-पास के जिलों में तेज हवाओं (45-55 Kmph to 65Kmph) के साथ भारी बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। जिसके चलते प्रशासन ने जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर में मंगलवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी में अवकाश घोषित किया है।

बाड़मेर में पिछले तीन दिन से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बरसात से हालात बदतर हो गए हैं। कई कस्बों और गांवों में पानी भराव की स्थिति बन गई है। सोमवार को औसतन 38.33 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

पिछले 24 घंटे में बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में 5 इंच, नोखड़ा में 4 इंच, धोरीमन्ना में 2.7 इंच, जबकि चौहटन और धनाऊ में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान के इस जिले में ‘तांडव’ मचाएगा मानसून… RED अलर्ट जारी, जानें 8-9 सिंतबर को कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर
heavy rain alert

बाड़मेर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी जिलेभर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों व आगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया है। बारिश ने जहां आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार तेज बरसात से खेतों में खड़ी फसलें खराब होने का डर सताने लगा है। दूसरी ओर जिन इलाकों में बारिश का पानी तालाबों व नाडिय़ों में जमा हुआ है, वहां ग्रामीणों ने इसे राहत के रूप में भी देखा है।

जैसलमेर में छुट्टी का ऐलान

जैसलमेर जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। उन्होंने निर्देश दिए है कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहें।

जालौर में अवकाश घोषित

जालोर जिले में अतिवृष्टि एवं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में मंगलवार को अवकाश रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक वर्षा की संभावना और विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से जालोर जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केंद्रों एवं कक्षा 01 से 12 तक के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें

ग्रामीणों ने रोका, लेकिन नहीं माना…बनास नदी में बहा वृद्ध, 250 मीटर दूर मिला शव, वीडियो वायरल
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इन 3 जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने उठाया कदम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.