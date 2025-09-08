ग्रामीणों ने रोका, लेकिन नहीं माना…बनास नदी में बहा वृद्ध, 250 मीटर दूर मिला शव, वीडियो वायरल

थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया की रोयडा निवासी झालूराम (60) पुत्र भावाराम गमेती सोमवार को तिरोल के निकट बोरमचा पुल के पास बहते पानी में उतर गया। ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तेज बहाव में बह गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया। उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे, तहसीलदार सुरेश मेहता सहित अधिकारी पहुंचे।