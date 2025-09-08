ग्रामीणों ने रोका, लेकिन नहीं माना…बनास नदी में बहा वृद्ध, 250 मीटर दूर मिला शव, वीडियो वायरल

गोगुंदा (उदयपुर)। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र तिरोल के पास सोमवार को वृद्ध पुलिया से नीचे बनास नदी में उतर गया, जहां तेज बहाव में बह गया। वृद्ध का शव पुलिया से 250 मीटर दूर मिला। पुलिस और ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।
थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया की रोयडा निवासी झालूराम (60) पुत्र भावाराम गमेती सोमवार को तिरोल के निकट बोरमचा पुल के पास बहते पानी में उतर गया। ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तेज बहाव में बह गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया। उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे, तहसीलदार सुरेश मेहता सहित अधिकारी पहुंचे।
उल्लेखनीय है कि बोरमचा (तिरोल) का पुलिया कहीं दिनों से तेज बहाव से अवरूद्ध है। आस-पास के ग्रामीणों ने पूर्व में भी एक पुलिये पर फंसी बस से दर्जनभर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला था। वहीं आस-पास के ग्रामीण भी लगातार राहगीरों को पुलिया की ओर नहीं जाने को प्रेरित कर रहे हैं।