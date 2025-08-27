Heavy Rain Alert: राजस्थान में बारिश को लेकर IMD का नया अलर्ट, 2 दिन बाद इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने से कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर जारी है। हालांकि, मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। लेकिन, प्रदेश में दो दिन बाद फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने भी दो बाद 8 से ज्यदा जिलों में भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है।
इससे पहले मंगलवार को राज्य के अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, खैरथल, कोटा, कोटपूतली-बहरोड में बारिश का दौर चला। सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा के भांगरा में 154 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी चार दिनों में दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग की मानें तो 27 और 28 अगस्त को प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से दो दिन तक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
29 अगस्त: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 29 अगस्त को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर और जालोर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
30 अगस्त: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और पाली में भी भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।