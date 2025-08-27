Heavy Rain Alert: राजस्थान में बारिश को लेकर IMD का नया अलर्ट, 2 दिन बाद इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो 27 और 28 अगस्त को प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से दो दिन तक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।