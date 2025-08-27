Yamuna Water Project: शेखावाटी के ​लिए अच्छी खबर, पूरा हुआ ये बड़ा काम, अब 300KM तक बिछेगी पाइपलाइन

जयपुर। यमुना जल लाने की चिर प्रतिक्षित परियोजना ने शुरुआती पड़ाव पार कर लिया है। 300 किलोमीटर लंबाई में पाइपलाइन बिछाने के लिए अलाइनमेंट सर्वे का जमीनी काम पूरा हो गया है। इसमें 290 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में होगा। हरियाणा बॉर्डर से करीब दस किलोमीटर भीतर चूरू के हासियावास में जलाशय बनाया जाएगा। यहां हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाले हैड) से तीन अलग-अलग पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा।