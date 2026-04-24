Jaipur Metro : रौंगटे खड़े करने वाला हादसा टला, ‘देवदूत’ ने बचा ली बच्चे और महिला की जान, देखें CCTV Video

गुलाबी नगरी के सबसे व्यस्त 'सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन' पर शुक्रवार को एक ऐसा हादसा होते-होते टला, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। यह कहानी है चंद सेकंडों की, जहाँ एक तरफ खौफनाक दुर्घटना थी और दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस की मुस्तैदी। एस्केलेटर पर चढ़ रही एक महिला के पैर लड़खड़ाए और वह अपने कलेजे के टुकड़े (बच्चे) के साथ पीछे की ओर गिरने ही वाली थी, कि तभी खाकी वर्दी में तैनात एक 'देवदूत' ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित बचा लिया।