Rajasthan News : ‘…दोपहर 1 बजे उड़ा देंगे’! राजस्थान विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानें इस बार नया क्या?

हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान विधानसभा को निशाना बनाने की बात कही गई हो। कुछ ही दिन पहले भी विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी।



बार-बार मिल रही इन धमकियों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी षड्यंत्र छिपा है?