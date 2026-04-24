Rajasthan News : ‘…दोपहर 1 बजे उड़ा देंगे’! राजस्थान विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानें इस बार नया क्या?

Rajasthan Vidhan Sabha Security
राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजस्थान विधानसभा को आज फिर बम से उड़ाने की सनसनीखेज धमकी मिली है। विधानसभा सचिवालय को मिले एक अज्ञात ईमेल ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ईमेल में स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई थी कि दोपहर 1 बजे विधानसभा परिसर में बड़ा धमाका किया जाएगा। इस इनपुट के मिलते ही विधानसभा के चप्पे-चप्पे पर कमांडो और बम निरोधक दस्ता (BDDS) तैनात कर दिया गया है।
धमकी मिलने के तुरंत बाद विधानसभा प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया।
हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान विधानसभा को निशाना बनाने की बात कही गई हो। कुछ ही दिन पहले भी विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी।
बार-बार मिल रही इन धमकियों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी षड्यंत्र छिपा है?
हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी में हुई आगजनी और प्रधानमंत्री की सभा स्थल की जांच के बीच विधानसभा को मिली यह धमकी प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार के लिए बड़ी परीक्षा है। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं और साइबर सेल उस ईमेल का आईपी एड्रेस (IP Address) ट्रेस करने में जुटी है जिससे यह धमकी भेजी गई है।
विधानसभा के आसपास के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। जयपुर पुलिस ने ज्योति नगर और आसपास के इलाकों में कड़ी नाकेबंदी कर दी है। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। विधानसभा सचिवालय के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरा परिसर 'क्लीन' नहीं हो जाता, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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